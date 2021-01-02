Переможець шоу "Майстер Шеф" Ліза Глинська розповіла, як правильно готувати різдвяну кутю з узваром
Як пише Politeka.net, своїм рецептом відомий кулінар поділилася у себе в "Instagram".
«У Святвечір, напередодні Різдва, на столі обов'язково повинна бути традиційна кутя з узваром. За повір'ям, кутя - це господиня, а узвар - господар. Ділюся з вами рецептом своєї куті... Знаю, що в кожній родині, свій рецепт. Це, як з борщем, немає єдино вірного варіанту», - зазначила Глинська.
Для приготування куті вам знадобиться:
200 г пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл)
600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл)
30 г маку (2 ст. л.)
50 г обсмажених волоських горіхів (1,5-2 ст. л.)
сухофрукти (за бажанням)
мед (за смаком)
сіль (за смаком)
узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня)
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Приготуйте кутю.
1. Промийте крупу.
2. Залийте водою в пропорції 1: 3 і залиште мінімум на 5 годин.
3. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
4. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
Приготуйте узвар.
Залийте сухофрукти водою і проваріть.
Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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