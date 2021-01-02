Победитель шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская рассказала, как правильно готовить рождественскую кутью с узваром
Как пишет Politeka.net, своим рецептом известный кулинар поделилась у себя в "Инстаграм".
«В Святвечер, накануне Рождества, на столе обязательно должна быть традиционная кутья с узваром. По поверью, кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Делюсь с вами рецептом своей кутьи... Знаю, что в каждой семье, свой рецепт. Это, как с борщом, нет единственно верного варианта», - отметила Глинская.
Для приготовления кутьи вам понадобится:
200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)
600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл)
30 г мака (2 ст. л.)
50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)
сухофрукты (по желанию)
мед (по вкусу)
соль (по вкусу)
узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)
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Приготовьте кутью.
1. Промойте крупу.
2. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
3. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
4. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
Приготовьте узвар.
Залейте сухофрукты водой и проварите.
Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
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