Это всегда должно быть на праздничном столе

Победитель шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская рассказала, как правильно готовить рождественскую кутью с узваром

Как пишет Politeka.net, своим рецептом известный кулинар поделилась у себя в "Инстаграм".

«В Святвечер, накануне Рождества, на столе обязательно должна быть традиционная кутья с узваром. По поверью, кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Делюсь с вами рецептом своей кутьи... Знаю, что в каждой семье, свой рецепт. Это, как с борщом, нет единственно верного варианта», - отметила Глинская.

Для приготовления кутьи вам понадобится:

200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)

600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл)

30 г мака (2 ст. л.)

50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)

сухофрукты (по желанию)

мед (по вкусу)

соль (по вкусу)

узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)

Приготовьте кутью.

1. Промойте крупу.

2. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.

3. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.

4. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.

Приготовьте узвар.

Залейте сухофрукты водой и проварите.

Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

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