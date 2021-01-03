Курс валют в Україні 3 січня обрадує українців

Згідно зі свіжим прогнозом, опублікованим на офіційному сайті НБУ, долар і євро не змінять своїх позицій. Як мінімум до понеділка, 4 січня, курс валют буде триматися на тому ж рівні, що і 1 січня.

Так, згідно з даними НБУ, 3 січня 1 Долар можна буде купити за 28,27 гривень.

Євро продаватимуть по 34,73 гривні за одну одиницю.

10 російських рублів продаватимуть за 3,7 гривні.

Раніше ми писали, що в січні українцям не варто чекати зміцнення національної валюти. Зазначається, що після свят в Україні спостерігатиметься профіцит валюти. Це означає, що ослаблення гривні не минути. Експерти пояснюють, що Долар почне дорожчати через тиск, який чиниться на валютний ринок нашої країни міжнародними компаніями. Незважаючи на це, найближчим часом Долар не підніметься вище 28,3 гривень за одиницю.

До речі, до Нового року міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що українцям не варто боятися дефолту. На даний момент економічних підстав для оголошення дефолту в Україні немає. Більш того, в Мінфіні оптимістично дивляться в майбутнє, плануючи вже до 2023 року відмовитися від кредитування та фінансової допомоги міжнародних партнерів.

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