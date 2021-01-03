Курс валют в Украине 3 января обрадует украинцев

Согласно свежему прогнозу, опубликованному на официальном сайте НБУ, доллар и евро не изменят своих позиций. Как минимум до понедельника, 4 января, курс валют будет держаться на том же уровне, что и 1 января.

Так, согласно данным НБУ, 3 января 1 доллар можно будет купить за 28,27 гривен.

Евро будут продавать по 34,73 гривны за одну единицу.

10 российских рублей будут продавать за 3,7 гривны.

Ранее мы писали, что в январе украинцам не стоит ждать укрепления национальной валюты. Отмечается, что после праздников в Украине будет наблюдаться профицит валюты. Это значит, что ослабления гривны не миновать. Эксперты объясняют, что доллар начнет дорожать из-за давления, оказываемого на валютный рынок нашей страны международными компаниями. Несмотря на это, в ближайшее время доллар не поднимется выше 28,3 гривен за единицу.

Кстати, до Нового года министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что украинцам не стоит бояться дефолта. На данный момент экономических оснований для объявления дефолта в Украине нет. Более того, в Минфине оптимистично смотрят в будущее, планируя уже к 2023 году отказаться от кредитования и финансовой помощи международных партнеров.

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