Курс валют в Україні 1 січня змусить громадян понервувати, після невеликого зміцнення гривні Нацбанк "врятував" долар і євро
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Стодоларовий "американець" сьогодні проявить чудеса, застигнувши на місці після невеликого зміцнення гривні. До середини останнього робочого дня року, у купюри з Бенджаміном Франкліном відібрали 2,66 гривні.
Уточнимо, що євро також застигне. Національний банк "заморозить" його на новорічні свята після того, як він трохи подорожчав. У передостанній день року він подорожчав на 10,21 пункт.
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Курс валют в Україні 1 січня буде таким:
100 доларів – 2827,46 грн;
100 євро-3473,96 грн.
Уточнимо, що російський рубль гривня утримає «на дні». Один з них можна буде купити за 37 копійок.
До цього ми розповідали, що згідно з прогнозами фахівців, після Нового року Україну чекає профіцит валюти.
Так, національна валюта може "спіткнутися", зупинившись на показнику 27,7-28,2 грн за один"вічнозелений".
Причиною подорожчання валюти експерти називають тиск, які чинять міжнародні компанії на валютний ринок України.
Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: «є рекордним...».
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