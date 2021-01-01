Курс валют в Україні 1 січня змусить громадян понервувати, після невеликого зміцнення гривні Нацбанк "врятував" долар і євро

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Стодоларовий "американець" сьогодні проявить чудеса, застигнувши на місці після невеликого зміцнення гривні. До середини останнього робочого дня року, у купюри з Бенджаміном Франкліном відібрали 2,66 гривні.

Уточнимо, що євро також застигне. Національний банк "заморозить" його на новорічні свята після того, як він трохи подорожчав. У передостанній день року він подорожчав на 10,21 пункт.

Курс валют в Україні 1 січня буде таким:

100 доларів – 2827,46 грн;

100 євро-3473,96 грн.

Уточнимо, що російський рубль гривня утримає «на дні». Один з них можна буде купити за 37 копійок.

До цього ми розповідали, що згідно з прогнозами фахівців, після Нового року Україну чекає профіцит валюти.

Так, національна валюта може "спіткнутися", зупинившись на показнику 27,7-28,2 грн за один"вічнозелений".

Причиною подорожчання валюти експерти називають тиск, які чинять міжнародні компанії на валютний ринок України.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: «є рекордним...».

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