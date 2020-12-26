Курс валют в Украине 26 декабря заморозит доллар и евро, которым готовят «черный понедельник» после выходных

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

Стодолларовый «американец» сегодня заморозят, однако в понедельник он громко рухнет. Гривна «откусит» 10,04 пункта. К средине последнего рабочего дня он уже рухнул на 10,37 позиции, но к концу дня Бенджамину Франклину удалось немного «отыграться».

Евро также упадет в понедельник. Речь идет о потере 5,55 пунктов.

Курс валют в Украине 26 декабря будет таким:

100 долларов – 2845,51 грн;

100 евро – 3461,56 грн.

Российский рубль сегодня останется «на дне». Его можно будет купить за 0,37814 грн.

Ранее мы предупреждали, что курс доллара может взлететь до 32 грн/$, если Украина объявит дефолт.

По словам эксперта Андрея Гойлова, сумму средств, которую планируется потратить ближайший месяц - держать в национальной валюте, а все другие сбережения лучше перевести в валюту.

Вместе с тем, по прогнозу эксперта, если Украина объявит дефолт, то последствия для населения будут не столь критическими, если сравнивать с 2015 годом. Тогда одну из главных ролей играла активная фаза войны на Донбассе.

Напомним, Объявление дефолта: стало известно, что ждет украинцев

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