Курс валют в Украине 1 января заставит граждан понервничать, после небольшого укрепления гривны Нацбанк «спас» доллар и евро

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Стодолларовый «американец» сегодня проявит чудеса, застыв на месте после небольшого укрепления гривны. К средине последнего рабочего дня года, у купюры с Бенджамином Франклином отобрали 2,66 гривны.

Уточним, что евро также застынет. Национальный банк «заморозит» его на новогодние праздники после того, как он немного подорожал. В предпоследний день года он подорожал на 10,21 пункт.

Курс валют в Украине 1 января будет таким:

100 долларов – 2827,46 грн;

100 евро – 3473,96 грн.

Уточним, что российский рубль гривна удержит «на дне». Один из них можно будет купить за 37 копеек.

До этого мы рассказывали, что согласно прогнозам специалистов, после Нового года Украину ждет профицит валюты.

Так, национальная валюта может "споткнуться", остановившись на показателе 27,7-28,2 грн за один "вечнозеленый".

Причиной подорожания валюты эксперты называют давление, которые оказывают международные компании на валютный рынок Украины.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.