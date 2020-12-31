Курс валют в Украине 31 декабря удивит показателями, Национальный банк заморозит доллар и евро перед Новым годом

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

В частности, стодолларовый «американец» сегодня застынет, хотя вчера к средине дня он немного «просел». Речь идет о 2,66 пунктах. Похожая картина будет и с курсом евро, который на несколько дней «парализует».

Курс валют в Украине 31 декабря будет таким:

100 долларов – 2827,46 грн;

100 евро – 3473,96 грн.

Российский рубль сегодня застынет, отобрав у гривны несколько позиций. «Деревянный» сегодня будет стоить 0,38411 копеек.

До этого мы рассказывали, что согласно прогнозам специалистов, после Нового года Украину ждет профицит валюты, что означает ослабление гривны на межбанковских торгах.

Так, национальная валюта может "споткнуться", остановившись на показателе 27,7-28,2 грн за один "вечнозеленый".

Причиной подорожания валюты эксперты называют давление, которые оказывают международные компании на валютный рынок Украины. При этом ожидать курса больше, чем 28,3 грн за один доллар на данный момент не стоит.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".