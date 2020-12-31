Курс валют в Україні 31 грудня здивує показниками, Національний банк заморозить долар і євро перед Новим роком

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Зокрема, стодоларовий "американець" сьогодні застигне, хоча вчора до середини дня він трохи "просів". Йдеться про 2,66 пункти. Схожа картина буде і з курсом євро, який на кілька днів «паралізує».

Курс валют в Україні 31 грудня буде таким:

100 доларів – 2827,46 грн;

100 євро-3473,96 грн.

Російський рубль сьогодні застигне, відібравши у гривні кілька позицій. "Дерев'яний" сьогодні коштуватиме 0,38411 копійки.

До цього ми розповідали, що згідно з прогнозами фахівців, після Нового року Україну чекає профіцит валюти, що означає ослаблення гривні на міжбанківських торгах.

Так, національна валюта може "спіткнутися", зупинившись на показнику 27,7 - 28,2 грн за один "вічнозелений".

Причиною подорожчання валюти експерти називають тиск, які чинять міжнародні компанії на валютний ринок України. При цьому очікувати курсу більше, ніж 28,3 грн за один долар на цей час не варто.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: "є рекордним...".

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