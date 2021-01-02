Курс валют в Україні 2 січня зуміє здивувати, долар і євро опиняться "під крилом" Національного банку

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Наприклад, стодоларовий Бенджамін Франклін сьогодні застигне на місці, хоча в останній робочий день він трохи просів. Йдеться про 2,66 пункти.

Схожа картина буде спостерігатися і з курсом євро. Він, на подив, застигне на місці, відмовившись дорожчати.

Курс валют в Україні 2 січня буде таким:

100 доларів - 2827,46 грн;

100 євро-3473,96 грн.

Відігратися Українська гривня вирішить на російському "дерев'яному". Його можна буде купити за 37,8 копійок.

До цього ми наводили слова міністра фінансів Сергія Марченка про те, що підстав для дефолту поки немає. Більш того, згідно з твердженнями чиновника, Україна зможе відмовитися від макрофінансової допомоги міжнародних партнерів вже у 2023 році.

Але це стане можливо лише в тому випадку, якщо придуманий в Кабміні план буде повністю реалізований. Які саме дії він передбачає, Марченко вирішив не уточнювати.

При цьому експерти розповідають, що вже цього року вартість долара може підскочити до позначки в 32 гривні.

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