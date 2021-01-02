Актриси дуже люблять глянці і дизайнери

Голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко порадувала фанатів новим фото

Як передає Politeka.net, Куриленко прославилася роллю подружки Джеймса Бонда в черговому фільмі про агента 007. Крім того, красуня ще й затребувана модель, яку дуже люблять глянці і дизайнери.

Так, Ольга прикрасила обкладинку модного журналу Harpers Bazaar Korea. Про це вона сама повідомила у себе в Instagram, розмістивши відповідний знімок.

Куриленко демонструє стильний наряд, що складається з шкіряного корсета, сірих класичних брюк із завищеною талією, а також черевик на масивній підошві.

Свій образ зірка доповнила печатками і чорним кольє-нашийником.

Свіжіше фото актриси отримало масу позитивних відгуків. За годину його лайкнули понад 6 тисяч фанатів по всьому світу.

"Завжди чудово .. Гарно.. завжди жінка💕 🌷 🙏", "Красуня", "Фатальна жінка", - пишуть в мережі.

Не так давно ми повідомляли, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко підкорила фанатів пікантним святковим образом.

Актриса була одягнена в непристойну сукню з дуже глибоким декольте. Сукня бежевого відтінку прикривало найінтимніше. При цьому мотузочки доповнювали образ, привертаючи увагу до бюста зірки.

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