Голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко порадувала фанатів новим фото
Як передає Politeka.net, Куриленко прославилася роллю подружки Джеймса Бонда в черговому фільмі про агента 007. Крім того, красуня ще й затребувана модель, яку дуже люблять глянці і дизайнери.
Так, Ольга прикрасила обкладинку модного журналу Harpers Bazaar Korea. Про це вона сама повідомила у себе в Instagram, розмістивши відповідний знімок.
Куриленко демонструє стильний наряд, що складається з шкіряного корсета, сірих класичних брюк із завищеною талією, а також черевик на масивній підошві.
Свій образ зірка доповнила печатками і чорним кольє-нашийником.
73-річна Ротару дала жару під час застілля, з'явилися кадри: «Спасибі, що живі!»
45-річна Джолі ледь вмістила бюст в екстремальному декольте, фото красуні: "Яскравіше всіх..."
Українка з 15-м розміром Кузнєцова без жодного сорому побешкетувала біля басейну: "Ух, як трясуться…"
"Холостячка" Мішина та Еллерт не змогли приховати таємницю свого справжнього знайомства: "Навіщо так обманювати?"
71-річна Пугачова на підборах і в рожевому міні труснула старовиною з подружками: "Другого шансу не буде"
Свіжіше фото актриси отримало масу позитивних відгуків. За годину його лайкнули понад 6 тисяч фанатів по всьому світу.
"Завжди чудово .. Гарно.. завжди жінка💕 🌷 🙏", "Красуня", "Фатальна жінка", - пишуть в мережі.
Не так давно ми повідомляли, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко підкорила фанатів пікантним святковим образом.
Актриса була одягнена в непристойну сукню з дуже глибоким декольте. Сукня бежевого відтінку прикривало найінтимніше. При цьому мотузочки доповнювали образ, привертаючи увагу до бюста зірки.
Нагадавши, дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками і фатальним поглядом
А ще Politeka писала, що яскрава дівчина Бонда Куриленко блиснула в мереживній міні-сукні
Також Politeka повідомляла, що дівчина Бонда Куриленко блиснула зайвим в міні-шортах, змусивши публіку аплодувати