Співачка Даша Астаф'єва влаштувала справжнє шоу на біговій доріжці

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка взяла участь у новорічному крейзі-караоке на телеканалі «Україна», яке проводив телеведучий Володимир Остапчук. Даші, як і багатьом іншим зіркам, випала непроста задачка. Їй потрібно було бігти на велодоріжці, одночасно виконуючи пісню "Раптом як у казці скрипнули двері". Темп бігу постійно прискорювався, але співачка повинна була, не збиваючись, продовжувати виконувати пісню.

Пікантність ситуації полягала в тому, що на Даші був дуже відвертий тісний корсет, з якого так і норовили вистрибнути її пишні груди. Остапчук відразу ж звернув увагу на цей факт.

"Скажи спасибі, що так", - грайливо відповіла йому співачка.

Після інтенсивного бігу красуні Остапчук впав на коліна і подякував Богові за це видовище.

"Я хотів би зараз подякувати Богові. Спасибі тобі за цю роботу», - пожартував Остапчук, стоячи на колінах.

У коментарях українці залишили захоплені відгуки про шоу.

"Просто супер! Молодці, дуже атмосферно та класно", "Ой спасибі величезне каналу. Стільки позитиву. До мурашок. Щастя здоров'я радості всім. Втерли ніс всім, дивилася на одному диханні", " Супер концерт. Молодці українці талантами багата країна", - пишуть користувачі Мережі.

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