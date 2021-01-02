Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос стала жертвою зухвалих жартів телеведучого Володимира Остапчука

Як передає Politeka.net, Санта взяла участь у новорічному Крейзі-караоке, ведучим якого був Остапчук у новорічну ніч. Красуня прийшла на зйомки передачі в красивому сріблястому платті, яке підкреслило її точену фігурку. Однак незабаром образ красуні був зіпсований.

Санті було доручено заспівати відому пісню "Дзвенить січнева хуртовина", вставляючи пропущені слова. Якщо артистка не знала, яке слово вставити, її чекало покарання. У процесі виконання пісні Дімопулос поливали водою, в неї дув вітер, а також летіли блискітки. В кінці номера з мікрофонів вилетіла ціла купа блискіток, які огорнули мокру Санту з ніг до голови.

Незважаючи на те, що номер вийшов смішним і забавним, сама артистка виглядала дуже погано, адже іншим зіркам випадали конкурси набагато простіше. До того ж, вода і блискітки сильно зіпсували зовнішній вигляд співачки, яка після виступу повернулася за свій столик, де повинна була сидіти і слухати виступи своїх колег.

У коментарях теж відреагували на не надто коректний номер з Дімопулос, який, буквально, принизив її на очах у величезної аудиторії.

"Санта як мокра кішка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос притулилася до оголеного торсу красеня-брюнета: "ніколи не здавайся".

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