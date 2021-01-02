Зірка продемонструвала всю свою ефектність

Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, покрасувалася в обтягуючому костюмі

Відома красуня постала в гарячому образі біля багаття, повідомляє Politeka.net. Зірка вражає досконалою фігурою в різних нарядах.

Цього разу зірка постала в облягаючому костюмі, що нагадує сукню. Красуня одягла обтягуючий топ, який прекрасно виділив її шикарні форми - невеликі груди й тонку талію. А довжина дозволила розглянути пружний животик.

Кокетлива красуня приспустила спідничку, щоб більшою мірою показати досконалий плоский животик. Крім того, здавалося, що зірка намагається зняти з себе спідничку тим самим додавши знімку більше пікантності.

Зірка доповнила стильний образ різними прикрасами.

Спекотна бестія розпустила волосся, які від світла розгорілого багаття здавалося червоного кольору.

Красуня позувала, можна сказати, роздягненою на природі, далеко від неї було видно дерева і сніг.

Зірка ніяк не вирішила підписувати фото, але користувачі самі почали описувати побачене, засипавши красуню компліментами.

"Така гаряча", - написав один з шанувальників.

В результаті за півгодини пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з чергової фотосесії.

Вона одягла рожевий комплект нижньої білизни і довгі картаті рукавички до плечей з сріблястим металевим браслетом, більше ніякого одягу на моделі не було.

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