Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, покрасувалася в обтягуючому костюмі
Відома красуня постала в гарячому образі біля багаття, повідомляє Politeka.net. Зірка вражає досконалою фігурою в різних нарядах.
Цього разу зірка постала в облягаючому костюмі, що нагадує сукню. Красуня одягла обтягуючий топ, який прекрасно виділив її шикарні форми - невеликі груди й тонку талію. А довжина дозволила розглянути пружний животик.
Кокетлива красуня приспустила спідничку, щоб більшою мірою показати досконалий плоский животик. Крім того, здавалося, що зірка намагається зняти з себе спідничку тим самим додавши знімку більше пікантності.
Зірка доповнила стильний образ різними прикрасами.
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Спекотна бестія розпустила волосся, які від світла розгорілого багаття здавалося червоного кольору.
Красуня позувала, можна сказати, роздягненою на природі, далеко від неї було видно дерева і сніг.
Зірка ніяк не вирішила підписувати фото, але користувачі самі почали описувати побачене, засипавши красуню компліментами.
"Така гаряча", - написав один з шанувальників.
В результаті за півгодини пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з чергової фотосесії.
Вона одягла рожевий комплект нижньої білизни і довгі картаті рукавички до плечей з сріблястим металевим браслетом, більше ніякого одягу на моделі не було.
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