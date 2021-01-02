Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, покрасовалась в обтягивающем костюме
Известная красотка предстала в горячем образе возле костра, сообщает Politeka.net. Звезда впечатляет совершенной фигурой в разных нарядах.
В этот раз звезда предстала в облегающем костюме, напоминающем платье. Красотка надела обтягивающий топ, который прекрасно выделил ее шикарные формы - небольшую грудь и тонкую талию. А длина позволила рассмотреть упругий животик.
Кокетливая красотка приспустила юбочку, чтобы в больше мере показать совершенный плоский животик. Кроме того, казалось, что звезда пытается снять с себя юбочку тем самым прибавив снимку больше пикантности.
Звезда дополнила стильный образ разными украшениями.
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Жаркая бестия распустила волосы, которые от света разгоревшегося костра казались красного цвета.
Красотка позировала, можно сказать, раздетой на природе, вдалеке от нее были видны деревья и снег.
Звезда никак не решила подписывать фото, но пользователи сами принялись описывать увиденное, засыпав красотку комплиментами.
"Такая горячая", - написал один из поклонников.
В результате за полчаса пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.
Ранее мы писали, что Белла Хадид разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с очередной фотосессии.
Она надела розовый комплект нижнего белья и длинные клетчатые перчатки до плеч с серебристым металлическим браслетом, больше никакой одежды на модели не было.
Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"
А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret в одном белье и даже топлес показала тело во всей красе: «Фантастическая»