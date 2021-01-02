Звезда продемонстрировала всю свою эффектность

Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, покрасовалась в обтягивающем костюме

Известная красотка предстала в горячем образе возле костра, сообщает Politeka.net. Звезда впечатляет совершенной фигурой в разных нарядах.

В этот раз звезда предстала в облегающем костюме, напоминающем платье. Красотка надела обтягивающий топ, который прекрасно выделил ее шикарные формы - небольшую грудь и тонкую талию. А длина позволила рассмотреть упругий животик.

Кокетливая красотка приспустила юбочку, чтобы в больше мере показать совершенный плоский животик. Кроме того, казалось, что звезда пытается снять с себя юбочку тем самым прибавив снимку больше пикантности.

Звезда дополнила стильный образ разными украшениями.

Жаркая бестия распустила волосы, которые от света разгоревшегося костра казались красного цвета.

Красотка позировала, можно сказать, раздетой на природе, вдалеке от нее были видны деревья и снег.

Звезда никак не решила подписывать фото, но пользователи сами принялись описывать увиденное, засыпав красотку комплиментами.

"Такая горячая", - написал один из поклонников.

В результате за полчаса пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Белла Хадид разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с очередной фотосессии.

Она надела розовый комплект нижнего белья и длинные клетчатые перчатки до плеч с серебристым металлическим браслетом, больше никакой одежды на модели не было.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

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