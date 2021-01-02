Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка вирішила почати кар'єру співачки, записала спільний дует із зіркою "Х-фактора" Олегом Кензовим

Як передає Politeka.net, прем'єра пісні відбулася у новорічному вогнику, який транслював телеканал «Україна». Зіркову парочку оголошувала Ольга Полякова, яка була ведучою концерту. Вона розповіла, що одного разу Леся почула популярний хіт Кензова і вирішила, що хоче записати з ним дует.

"Якщо жінка хоче, має", - підкреслила Полякова.

Номер Нікітюк і Кензова вийшов вельми епатажним. Посеред сцени встановили величезне рожеве ліжко, на якому лежала Леся в рожевому пеньюарі з стирчащими трикутниками в районі грудей. Під час номера з трикутників почали стріляти феєрверки, що дуже здивувало публіку. Головне достоїнство Нікітюк - її довгі стрункі ніжки були оголені.

Кензов приєднався до Лесі в ліжечко, де вони побешкетували, виконуючи свою оригінальну пісню з очевидним підтекстом.

"Ти обожнюєш моє почуття гумору, тобі зі мною так добре. І ти пішла від мене б не думаючи, але не пускає дещо ще», - співав Кензов, обіймаючи і фліртуючи з Лесею, яка теж не відставала – крутила стегнами і демонструвала фігурку.

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