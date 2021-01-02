Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая решила начать карьеру певицы, записала совместный дуэт со звездой «Х-фактора» Олегом Кензовым

Как передает Politeka.net, премьера песни состоялась в новогоднем огоньке, который транслировал телеканал «Украина». Звездную парочку объявляла Ольга Полякова, которая была ведущей концерта. Она рассказала, что однажды Леся услышала популярный хит Кензова и решила, что хочет записать с ним дуэт.

«Если женщина хочет, имеет», - подчеркнула Полякова.

Номер Никитюк и Кензова получился весьма эпатажным. Посреди сцены установили огромную розовую кровать, на которой лежала Леся в розовом пеньюаре с торчащими треугольниками в районе груди. Во время номера из треугольников начали стрелять фейерверки, что очень удивило публику. Главное достоинство Никитюк – ее длинные стройные ножки были обнажены.

Кензов присоединился к Лесе в кроватку, где они пошалили, исполняя свою оригинальную песню с очевидным подтекстом.

«Ты обожаешь мое чувство юмора, тебе со мною так хорошо. И ты ушла от меня бы не думая, но не пускает кое-что еще», - пел Кензов, обнимая и обхаживая Лесю, которая тоже не отставала – крутила бедрами и демонстрировала фигурку.

Напомним, что эпатажная Никитюк после приглашения в "Холостячку" заинтриговала кадрами в платье невесты: "Моя Ле...".

Как сообщала Politeka, фигуристая Никитюк показала свою главную гордость в платье, как у Дженнифер Лопес: "Надо в "Холостячки".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк едва не выронила бюст из огромного выреза, поздравление удалось: "Боже, яка Снегуридзе!".