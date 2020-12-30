Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала кадрами в білій сукні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала сторіс своєї знайомої, на якому вона позувала в білосніжному ошатному платті, яке нагадувало весільне вбрання. Леся фотографувала себе і подругу в дзеркало, грайливо висунувши язик. Волосся красуні було розпущене.

Судячи з підпису до фото, воно було зроблено 1 січня 2020 року.

"Моя Ле...", - підписала фото дівчина.

Раніше ми писали, що після закінчення популярного шоу «Холостячка», в якому головною героїнею була актриса Ксенія Мішина, в мережі заговорили про наступну холостячку. Багато зірок підтримали ідею покликати в шоу Лесю Нікітюк, яка публічно ніколи не говорить про свої стосунки.

Сама Леся спочатку категорично відмовилася від затії, говорила, що у неї є коханий. Але пізніше стала жартувати з цього приводу. В одному з відео красуня заявила, що не знає, чи стане вона новою зіркою «Холостячки». Леся записала жартівливий ролик, сидячи в ресторані, в компанії друзів. Красуня попросила тиші, намагаючись зробити офіційну заяву з приводу своєї участі в шоу. Однак в кінці стала сміятися, зберігши інтригу.

Нагадаємо, що бюст Лесі Нікітюк ледь не вистрибнув з екстремального декольте, пора на "Холостячку": "такі кльові...".

Як повідомляла Politeka, меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: «Леся не ображайтеся, але...».

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