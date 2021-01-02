Відома українська телеведуча Леся Нікітюк привітала своїх фоловерів з Новим роком та показала свій святковий лук, який чудово підкреслив її довгі стрункі ноги

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці Нікітюк в соцмережі.

Так, в акаунті Нікітюк з'явилось коротке відео, на якому вона показує свій новорічний образ біля ялинки. Нікітюк у новорічну ніч була одягнена в коротку чорну сукню-жакет з довгою блискучою бахромою. Такі ж блискучі ланцюжки вона почепила і на своє волосся. На ногах у Нікітюк були туфлі на високих підборах.

Телеведуча посміхалась на камеру, показала руками сердечко та відправила повітряний поцілунок фоловерам.

В коментарях Лесю привітали з Новим роком і засипали її компліментами, порівнюючи українку із зірками світового рівня.

"Довгонога Леся", "Леся, ти в Східниці?", "Сукню у Джей Ло позичила?", "З Новим роком!", "Ти супер", "Леся, тобі треба в "Холостячки", "Реально нереальна", "Вау", "Яка ви вогняна", "Супер", "Десь я це вже бачила", "Неймовірна краса", "Боже, які ноги", "Ноги неймовірні", - пишуть у коментарях.

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