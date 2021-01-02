Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила своих фолловеров с Новым годом и показала свой праздничный лук, который прекрасно подчеркнул ее длинные стройные ноги

Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на странице Никитюк в соцсети.

Так, в аккаунте Никитюк появилось короткое видео, на котором она показывает свой новогодний образ возле елки. Никитюк в новогоднюю ночь была одета в короткое черное платье-жакет с длинной блестящей бахромой. Такие же блестящие цепочки она нацепила и на свои волосы. На ногах у Никитюк были туфли на высоком каблуке.

Телеведущая улыбалась на камеру, показала руками сердечко и отправила воздушный поцелуй фолловерам.

В комментариях Лесю поздравили с Новым годом и засыпали ее комплиментами, сравнивая украинку со звездами мирового уровня.

"Длинноногая Леся", "Леся, ты в Сходнице?", "Платье у Джей Ло одолжила?", "С Новым годом!", "Ты супер", "Леся, тебе надо в "Холостячки", "Реально нереальная", "Вау", "Какая вы огненная", "Супер", "Где-то я это уже видела", "Невероятная красота", "Боже, какие ноги", "Ноги невероятные", - пишут в комментариях.

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