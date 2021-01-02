Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила зовнішнім виглядом на відпочинку в Карпатах

Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а красою тіла.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила досить спокусливе фото, на якому позує, сидячи біля вікна на тлі засніженого пейзажу, передає Politeka.net

Красуня одягла чорний злитий купальник, який досхочу дає насолодитися значним бюстом і ефектно підкреслює струнку фігуру легкоатлетки.

Відомо, що зараз спортсменка взяла невелику паузу і вирушила на новорічні свята в Карпати.

"Насолоджуйтесь моєю короткою відпусткою☺️", - написала Бех-Романчук з Буковеля.

Пікантний кадр отримав багато захоплених відгуків і похвал в коментарях.

"Приємного перегляду !!!", "Вау», "яка краса", - пишуть в мережі.

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На фото Бех позує в синьому топі і шортиках. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла на стадіоні, демонструючи рельєфний прес. Кадр вийшов дуже цікавим і мотивуючим.

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