Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила внешним видом на отдыхе в Карпатах
Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а красотой тела.
Так, на своей странице в Инстаграм она разместила достаточно соблазнительное фото, на котором позирует, сидя у окна на фоне заснеженного пейзажа, передает Politeka.net
Красотка надела черный слитный купальник, который вволю дает насладиться внушительным бюстом и эффектно подчеркивает стройную фигуру легкоатлетки.
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Известно, что сейчас спортсменка взяла небольшую паузу и отправилась на новогодние праздники в Карпаты.
«Наслаждайтесь моим коротким отпуском ❄️», - написала Бех-Романчук из Буковеля.
Пикантный кадр получил много восторженных отзывов и похвал в комментариях.
«Приятного просмотра !!!», «Вау», «Какая красота», - пишут в сети.
Как мы рассказывали до этого, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя после тяжелой недели
На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.
Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
А еще Politeka сообщала, что спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах
Также Politeka писала, что Бех-Романчук посветила своим накаченным "орешком" в бесстыжих шортиках