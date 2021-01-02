Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила внешним видом на отдыхе в Карпатах

Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а красотой тела.

Так, на своей странице в Инстаграм она разместила достаточно соблазнительное фото, на котором позирует, сидя у окна на фоне заснеженного пейзажа, передает Politeka.net

Красотка надела черный слитный купальник, который вволю дает насладиться внушительным бюстом и эффектно подчеркивает стройную фигуру легкоатлетки.

Известно, что сейчас спортсменка взяла небольшую паузу и отправилась на новогодние праздники в Карпаты.

«Наслаждайтесь моим коротким отпуском ❄️», - написала Бех-Романчук из Буковеля.

Пикантный кадр получил много восторженных отзывов и похвал в комментариях.

«Приятного просмотра !!!», «Вау», «Какая красота», - пишут в сети.

Как мы рассказывали до этого, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя после тяжелой недели

На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.

Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры

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