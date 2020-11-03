Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала шикарный вид сзади
Звезда выбирает для своих тренировок весьма смелые образы, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка продемонстрировала невероятные виды сзади.
Марина позировала к фотографу спиной, держа в руках инвентарь. Легкоатлетка надела салатовый топик и маленькие шортики, которые больше напоминали трусики.
Звезда показала свои упругие ягодицы и накаченную спинку. При этом ножки ее были вытянуты.
"Пятый день сборов. С каждым днем становимся сильнее 🙏🏼", - написала спортсменка.
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За полчаса пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Хватит штрафовать 😍🔥💣", "Ты меня все больше соблазняешь ... 😉 😍 🐺 🌹 🏆", "Сладенькая", "Красивая, секси и горячая, ты", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что на украинскую легкоатлетку подписана 281 тысяча пользователей сети из разных стран мира.
Напомним, Марина Бех-Романчук позировала, выходя из воды бассейна в голубом бикини. Мокрый купальник очень красиво смотрелся на теле с блестящими каплями.
Грудь, тонкая талия и красивые бедра - все это просто завораживает.
На шее знаменитости сверкала золотая цепочка.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук позировала в спортзале, хвастаясь фигурой перед занятием. Звезда показала мужчину, который тягает штангу, а потом себя.
"Не известно, кто из нас пришел на тренировку", - подписала кадры Романчук.
Обычно поклонники осыпают спортсменку комплиментами, но в сторис, к сожалению, нет такой возможности.
Напомним, спортсменка Бех-Романчук впечатлила "стальными" рельефами в тренажерном зале
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