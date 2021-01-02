Українська співачка Аліна Гросу заінтригувала фігурою на новорічному виступі
Як передає Politeka.net, співачка взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі «Україна». Красуня виконала свій хіт "Голий король".
"Маленька бджілка, яка виросла і перетворилася на талановиту красуню-співачку", - оголосила зірку Ольга Полякова, яка була ведучою новорічного вечора.
Для виступу Аліна Гросу вибрала вельми ефектний образ. Співачка була одягнена в латексний плащ яскравого червоного кольору. Образ доповнювали червоні чобітки. На голові у Аліни був тугий хвостик, який не відволікав увагу від вбрання. Разом з Аліною на сцені танцював спекотний красень, який додав пікантності номеру.
73-річна Ротару дала жару під час застілля, з'явилися кадри: «Спасибі, що живі!»
Корейська Кардашьян випустила на свободу з декольте розкішний бюст: "Ось вони, діаманти"
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт не змогли приховати таємницю свого справжнього знайомства: "Навіщо так обманювати?"
Незважаючи на ефектність вбрання, деякі шанувальники звернули увагу, що фігура зірки виглядає в плащі не дуже вигідно. Струнка Гросу здавалася трохи розповнілою в районі стегон і живота. Деякі навіть подумали, що, можливо, співачка чекає первістка.
"Гросу вагітна чи що, так роздобріла", "Заморочилися і вийшло дуже здорово і незвично! Спасибі всім! З Новим роком!", "Круте шоу. Спасибі", "у Аліни Гросу не найвдаліший наряд. Краще б сукню одягла», "знову всі пісні російською", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом: "у мене вже шість...".
Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".
Також Politeka писала, що Аліна Гросу з немовлям на руках приголомшила зізнанням: «приїхала обійняти мою...».