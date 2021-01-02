Українська співачка Аліна Гросу заінтригувала фігурою на новорічному виступі

Як передає Politeka.net, співачка взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі «Україна». Красуня виконала свій хіт "Голий король".

"Маленька бджілка, яка виросла і перетворилася на талановиту красуню-співачку", - оголосила зірку Ольга Полякова, яка була ведучою новорічного вечора.

Для виступу Аліна Гросу вибрала вельми ефектний образ. Співачка була одягнена в латексний плащ яскравого червоного кольору. Образ доповнювали червоні чобітки. На голові у Аліни був тугий хвостик, який не відволікав увагу від вбрання. Разом з Аліною на сцені танцював спекотний красень, який додав пікантності номеру.

Незважаючи на ефектність вбрання, деякі шанувальники звернули увагу, що фігура зірки виглядає в плащі не дуже вигідно. Струнка Гросу здавалася трохи розповнілою в районі стегон і живота. Деякі навіть подумали, що, можливо, співачка чекає первістка.

"Гросу вагітна чи що, так роздобріла", "Заморочилися і вийшло дуже здорово і незвично! Спасибі всім! З Новим роком!", "Круте шоу. Спасибі", "у Аліни Гросу не найвдаліший наряд. Краще б сукню одягла», "знову всі пісні російською", - пишуть користувачі Мережі.

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