Українська співачка Наталія Могилевська підірвала сцену новим хітом і запальними танцями на столі

Як передає Politeka.net, артистка взяла участь у новорічному вогнику, де презентувала свій новий хіт "Натусик", який вона виконує з молодими виконавцями. Красуня вийшла на сцену в короні і білій хутряній накидці королеви. Вона заспівала ефектний вступ, після чого передала естафету новому поколінню.

Після вставки з репом Могилевська з'явилася на сцені в новому образі. На ній був ефектний білий костюм, зверху якого співачка одягла леопардове пальто. 45-річна Могилевська залізла на стіл, де запалювала з молодими хлопцями і дівчатами. Варто відзначити, що артистка затьмарила всіх своїм ефектним образом і дикою енергетикою.

Втім, в коментарях думки з приводу номера Могилевської розділилися. Одні похвалили зірку, а інші залишили колючі зауваження.

"А легенді не жарко постійно в тій шубі ходити? На кожному шоу її тягає, хоча б переодяглася", "Клас! Лайк!", "Передайте Могилевській, що таки вже пора цю заюзану сукню поміняти. Волосся засмальцьоване...фу», "Номер Могилевської супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пустотлива Могилевська показала, що витворяє з багатим красенем, кадри розваг: «Тепер я люблю...».

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