Українська співачка Тіна Кароль зійшлася в батлі з телеведучою з Росії Тіною Каделакі
Так, на фан-сторінці, присвяченій Тіні Кароль в Instagram, вирішили порівняти кому більше підходить стильний наряд, який вибрали дві знаменитості, передає Politeka.net
Автори аккаунта опублікували дві фотографії, на яких красуні хизувалися в однакових сукнях цікавого крою, які оголюють праві груди.
Різниця була лише одна: 35-річна Тіна Кароль вибрала наряд в білому кольорі, а 45-річна Тіна Канделакі в чорному.
"Хто крутіше❓ 💯 модна Битва Тіни Кароль і Тіни Канделакі 🌟 🔥 💥
Обидві обрали стильний образ від @davidkomalondon by David Koma
Кому підходить більше?🔝 ❤ ️ ",- запитали автори фан-сторінки.
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Користувачі в мережі в коментарях почали обговорювати, хто виглядав більш вишукано.
"Ліберман поза конкуренцією",
"Чорне-те печаль, а біло-те Тіна Кароль 😅❤️наш звичайно)",
"Тиночка Кароль", "Знайшли де запитати", - висловилися в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль довела публіку до екстазу, показавши крупним планом "смачне" декольте в облягаючому платті. Зірка без краплі сорому зняла пружні округлості, пококетувавши на камеру. Відео поділилися на її фан-сторінці в соцмережі.
Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".
Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".
Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".