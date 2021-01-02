Кому краще йде?

Українська співачка Тіна Кароль зійшлася в батлі з телеведучою з Росії Тіною Каделакі

Так, на фан-сторінці, присвяченій Тіні Кароль в Instagram, вирішили порівняти кому більше підходить стильний наряд, який вибрали дві знаменитості, передає Politeka.net

Автори аккаунта опублікували дві фотографії, на яких красуні хизувалися в однакових сукнях цікавого крою, які оголюють праві груди.

Різниця була лише одна: 35-річна Тіна Кароль вибрала наряд в білому кольорі, а 45-річна Тіна Канделакі в чорному.

"Хто крутіше❓ 💯 модна Битва Тіни Кароль і Тіни Канделакі 🌟 🔥 💥

Обидві обрали стильний образ від @davidkomalondon by David Koma

Кому підходить більше?🔝 ❤ ️ ",- запитали автори фан-сторінки.

Користувачі в мережі в коментарях почали обговорювати, хто виглядав більш вишукано.

"Ліберман поза конкуренцією",

"Чорне-те печаль, а біло-те Тіна Кароль 😅❤️наш звичайно)",

"Тиночка Кароль", "Знайшли де запитати", - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль довела публіку до екстазу, показавши крупним планом "смачне" декольте в облягаючому платті. Зірка без краплі сорому зняла пружні округлості, пококетувавши на камеру. Відео поділилися на її фан-сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".

Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".