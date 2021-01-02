Кому лучше идет?

Украинская певица Тина Кароль сошлась в батле с телеведущей из России Тиной Каделаки

Так, на фан-странице, посвящённой Тине Кароль в Инстаграм, решили сравнить кому больше подходит стильный наряд, который выбрали две знаменитости, передает Politeka.net

Авторы аккаунта опубликовали две фотографии, на которых красотки щеголяли в одинаковых платьях интересного кроя, которые оголяют правую грудь.

Разница была лишь одна: 35-летняя Тина Кароль выбрала наряд в белом цвете, а 45-летняя Тина Канделаки в черном.

«Кто круче❓💯 Модная битва Тины Кароль и Тины Канделаки🌟🔥💥

Обе выбрали стильный образ от @davidkomalondon by David Koma

Кому подходит больше?🔝❤️», - спросили авторы фан-страницы.

Пользователи в сети в комментариях принялись обсуждать, кто выглядел более изысканно.

"Либерман вне конкуренции",

"Черное-то печаль, а бело-то Тина Кароль 😅❤️наша конечно)",

"Тиночка Кароль", "Нашли где спросить", высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль довела публику до экстаза, показав крупным планом "вкусное" декольте в облегающем платье. Звезда без капли стыда засняла упругие округлости, пококетничав на камеру. Видео поделились на ее фан-страничке в соцсети.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".