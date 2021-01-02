Украинская певица Тина Кароль сошлась в батле с телеведущей из России Тиной Каделаки
Так, на фан-странице, посвящённой Тине Кароль в Инстаграм, решили сравнить кому больше подходит стильный наряд, который выбрали две знаменитости, передает Politeka.net
Авторы аккаунта опубликовали две фотографии, на которых красотки щеголяли в одинаковых платьях интересного кроя, которые оголяют правую грудь.
Разница была лишь одна: 35-летняя Тина Кароль выбрала наряд в белом цвете, а 45-летняя Тина Канделаки в черном.
«Кто круче❓💯 Модная битва Тины Кароль и Тины Канделаки🌟🔥💥
Обе выбрали стильный образ от @davidkomalondon by David Koma
Кому подходит больше?🔝❤️», - спросили авторы фан-страницы.
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Пользователи в сети в комментариях принялись обсуждать, кто выглядел более изысканно.
"Либерман вне конкуренции",
"Черное-то печаль, а бело-то Тина Кароль 😅❤️наша конечно)",
"Тиночка Кароль", "Нашли где спросить", высказались в сети.
Ранее мы сообщали, что Тина Кароль довела публику до экстаза, показав крупным планом "вкусное" декольте в облегающем платье. Звезда без капли стыда засняла упругие округлости, пококетничав на камеру. Видео поделились на ее фан-страничке в соцсети.
Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".
Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".
Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".