На вулиці і не впізнаєш

Популярна українська співачка Анна Корсун, відома під псевдонімом MARUV, показала, як виглядає в звичайному житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіжі фото і відео. Співачка вийшла на прогулянку зі своєю собакою Ізольдою. MARUV сфотографувалася в ліфті, засвітивши свій повсякденний лук.

Варто відзначити, що стиль не мав нічого спільного з тими нарядами, які співачка звикла носити на сцені. Анна була одягнена в лосини, рожеву толстовку і кросівки. Зверху вона накинула об'ємну дуту куртку. Образ доповнили шапочка і сумка на поясі. Обличчя артистка прикрила сонцезахисними окулярами. На фото Корсун виглядає абсолютно іншою людиною. Без звичних корсетів і латексних нарядів її було б важко впізнати на вулиці.

Крім фото MARUV опублікувала відео, на якому показала, як вигулює собачку. Погода явно вразила артистку.

"Боже, яка офігенна погодка. Сонечко. Ви просто зацініть. Це не зима, а весна. Так, Ізольда?",- звернулася співачка до своєї собаки.

Раніше ми писали, що MARUV поділилася спокусливим кадром з нової фотосесії. Красуня позувала в чорній білизні і мереживному тоненькому халатику. Співачка прогнулася в спині, що зробило кадр особливо гарячим.

Нагадаємо, що пустунка MARUV показала справжню дикість в латексі: топ найсміливіших образів королеви епатажу.

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV ледь влізла в латексний костюм, змусивши говорити про себе:"в положенні...".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV в леопарді вип'ятила головну гордість, змусивши чоловіків червоніти:"Уля-ля".