Популярна українська співачка Настя Каменських вразила яскравим образом на новорічній вечірці

Як передає Politeka.net, співачка взяла участь у новорічному концерті, який транслював телеканал «Україна». Співачка вибрала для виконання свого хіта вельми незвичайний образ. Вона була одягнена в обтягуючий блискучий комбінезон і масивні черевики. На голові у Насті красувалася вельми екзотична зачіска з кіс, прикрашених кільцями.

Красуня запалювала під іспанські мотиви разом зі своїм балетом. Танцівники були одягнені в капелюхи і незвичайні костюми. Номер вийшов дуже ефектним, але не всім припав до душі.

«До речі, окреме спасибі за те, що всі зірки були одягнені!", "Настя запалила як слід"," Круто, красиво, професійно. Кожен номер шедевр", "Концерт крутий, ведучі супер. Могилевська і NK якось не вписуються. Настя набір слів пісня-таке собі (після літра текіли)", "Каменських співає таку фігню. Добре, що люди не розуміють", "НК відстій, хоч би не ганьбила Україну", "Каменських супер", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських притулилася до телеведучого Юрія Горбунова, який в новорічну ніч вирішив приміряти костюм Діда Мороза.

Нагадаємо, що кокетлива Каменських збентежила новорічним образом в крихітній сукні:"а животик то видно".

Як повідомляла Politeka, Каменських ефектно скинула піжаму, вразивши фігурою в атласній комбінації:"Красива жінка".

Також Politeka писала, що гаряча Каменських несподівано змінила образ і здивувала всіх скромністю: "дуже красиво і мило...".