Популярна українська співачка Настя Каменських вразила яскравим образом на новорічній вечірці
Як передає Politeka.net, співачка взяла участь у новорічному концерті, який транслював телеканал «Україна». Співачка вибрала для виконання свого хіта вельми незвичайний образ. Вона була одягнена в обтягуючий блискучий комбінезон і масивні черевики. На голові у Насті красувалася вельми екзотична зачіска з кіс, прикрашених кільцями.
Красуня запалювала під іспанські мотиви разом зі своїм балетом. Танцівники були одягнені в капелюхи і незвичайні костюми. Номер вийшов дуже ефектним, але не всім припав до душі.
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«До речі, окреме спасибі за те, що всі зірки були одягнені!", "Настя запалила як слід"," Круто, красиво, професійно. Кожен номер шедевр", "Концерт крутий, ведучі супер. Могилевська і NK якось не вписуються. Настя набір слів пісня-таке собі (після літра текіли)", "Каменських співає таку фігню. Добре, що люди не розуміють", "НК відстій, хоч би не ганьбила Україну", "Каменських супер", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Настя Каменських притулилася до телеведучого Юрія Горбунова, який в новорічну ніч вирішив приміряти костюм Діда Мороза.
Нагадаємо, що кокетлива Каменських збентежила новорічним образом в крихітній сукні:"а животик то видно".
Як повідомляла Politeka, Каменських ефектно скинула піжаму, вразивши фігурою в атласній комбінації:"Красива жінка".
Також Politeka писала, що гаряча Каменських несподівано змінила образ і здивувала всіх скромністю: "дуже красиво і мило...".