Українська співачка Ольга Полякова показала, як запалювала в новорічну ніч

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому разом з балетом по повній запалювала під свій хіт «Білий танець». Ольга була одягнена в дуже відверте вбрання. На ній було боді сріблястого кольору, яке ледь прикривало пишні стегна артистки. Стрункі довгі ніжки зірки були виставлені на загальний огляд.

Особливу увагу глядачів привернуло декольте співачки з пушапом, з якого ледь не вивалювався бюст співачки. Варто відзначити, що Полякова активно танцювала, а її наряд ледве витримував натиск артистки.

"Білий танець на шоу "Новорічна Музична Платформа", - підписала відео зірка.

У коментарях думка щодо номера зірки розділилася. Одним танець сподобався, а інші розкритикували Ольгу.

"Це вже перебір, вже пора одягнутися", «Народу подобається, всі схавають. Жопою крутять перед ними, а вони за таке ще й гроші платять», «от якби Полякова одяглася, напевно всі вовки вимерли б», «класно співаєш, але так сі** виставляти не варто, гидко», «Оля ти супер», «Олечка, це шедевр. До речі, а буде кліп на цю пісню?", "Максику пощастило!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що шалена Полякова з бюстом, що вивалювався, схвилювала на "Дизель Шоу": "вона що, гола співати буде?".

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