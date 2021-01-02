Украинская певица Ольга Полякова показала, как зажигала в новогоднюю ночь

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором вместе с балетом по полной зажигала под свой хит «Белый танец». Ольга была одета в очень откровенный наряд. На ней было боди серебристого цвета, которое едва прикрывало пышные бедра артистки. Стройные длинные ножки звезды были выставлены на всеобщее обозрение.

Особое внимание зрителей привлекло декольте певицы с пушапом, из которого едва не вываливался бюст певицы. Стоит отметить, что Полякова активно танцевала, а ее наряд еле выдерживал напор артистки.

«Белый Танец на шоу «Новогодняя Музыкальная Платформа», - подписала видео звезда.

В комментариях мнение насчет номера звезды разделилось. Одним танец понравился, а другие раскритиковали Ольгу.

«Это уже перебор, уже пора одеться», «Народу нравится, все схавают. Жопой вертят перед ними, а они за такое еще и деньги платят», «Вот если бы Полякова оделась, наверное все волки вымерли б», «Классно поешь, но так си** выставлять не стоит, противно», «Оля ты супер», «Олечка, это шедевр. Кстати, а будет клип на эту песню?», «Максику повезло!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что шальная Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу": "Она что, голая петь будет?".

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