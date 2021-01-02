Українська співачка Ольга Полякова спокусила зухвалим образом Снігуроньки в коротенькій сукні

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маскарад» в Instagram з'явилося святкове фото зірки. Ольга була одягнена в яскравий червоний новорічний костюм з дуже глибоким декольте. Пишні груди співачки були прикрашені білосніжним хутром, а тонка талія вигідно підкреслена поясом із золотою пряжкою. На голові у співачки красувалася корона. Образ доповнювала коротенька спідниця-дзвіночок.

Варто відзначити, що на фото Полякова просто світилася від щастя. Вона демонструвала свою білосніжну посмішку. До речі, саме в цьому костюмі Полякова з'явилася на концерті в новорічну ніч.

"З Новим роком, друзі! Нехай він буде цікавим, позитивним і феєричним, як наша МАСКА!",- підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Оля Полякова буде одним з детективів шоу. Разом з нею за суддівським кріслом сидітимуть Настя Каменських, Андрій Данилко, Олег Винник і Дзідзьо. Під час участі в зйомках шоу Полякова встигла змінити кілька яскравих нарядів. Вона експериментувала не тільки з костюмами, але і з зовнішністю, змінюючи зачіски і колір очей.

Нагадаємо, що грайлива Ольга Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат:"років на 10 молодшою стала".

Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "мені...".

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