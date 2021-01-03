Український продюсер і шоумен Андрій Данилко підкорив образом у популярному шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, він став одним з детективів, які будуть вгадувати замаскованих зірок під час ефіру, зйомки підійшли до кінця, і зовсім скоро на телеекранах покажуть перший випуск. На сторінці шоу в соцмережі "Instagram" з'явилася Афіша із зображенням Андрія Данилка, яка викликала ажіотаж серед шанувальників.

Знаменитість зображений, сидячи за столом в чорно-білому светрі зі значком у вигляді стилізованого Земної кулі, він склав руки перед собою і допитливо глянув в камеру з-під козирка своєї традиційної бейсболки. Образ шоумена довершила чорна захисна маска, приспущена на підборіддя. На задньому плані можна помітити ще й маскарадну маску-символ проекту. Варто відзначити, що риси обличчя 47-річного продюсера виглядають неприродно молодими і гладкими, помітно, що фотографію обробили в редакторі.

"Уважний детектив Андрій Данилко чекає на Вас на шоу МАСКА 16 січня о 21: 00 на телеканалі Україна @kanalukraina. Присутність обов'язково. І без запізнень! 😎 ",- закликали в описі до фото.

Користувачі Мережі в коментарях до посту поділилися своїми враженнями про зовнішній вигляд Андрія Данилка та його участь у шоу:

"Чекаю з нетерпінням! 😍 ❤ ️"; "Спасибі за Данилко ❤ якщо Андрій Михайлович в шоу, значить шоу точно вдалося🔥 👏 😍 💣"; "Навіщо так фотошопити?) "; "Ми теж чекаємо всіх детективів і початку довгоочікуваного ефіру!"; "Обов'язково буду! Хотілося бути живим глядачем там".

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