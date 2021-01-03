Популярну українську співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності

Як передає Politeka.net, такі здогади в мережі стали озвучувати, побачивши NK у вільній сукні з легкої тканини.

Кадри зі святкування Нового року показав телеведучий і актор Юрій Горбунов. У Кадр також потрапив Потам, чоловік Каменських, і її мама.

Також за кадром чути голос дружини Горбунова-Каті Осадчої.

«За відсутності роботи на Новий рік Юрій Миколайович ходить по валютних хатах", - жартома каже вона.

Горбунов вбрався в костюм Діда Мороза.

Каменських же одягла в тонку сукню на бретельках модного в цьому році глибокого синьо-зеленого кольору. Струмлива тканина підкреслила форми артистки, в тому числі і животик, змусивши фанатів знову говорити про вагітність співачки.

"Каменських, що вагітна?", "З Новим роком Вас всіх!", "Бомба", "Хлопці, ви просто супер", "Молодці хлопці ви найкращі", "Ех, нам би такого Діда Мороза!!" - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше сама Каменських зізнавалася, що вже готова стати мамою. Будучи ведучою шоу " Розсміши коміка. Діти", вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

«У перервах діти чекають фотографію, дивляться своїми очима, обіймають, смикають за волосся – і мені це все дуже приємно. Може, я вже в тому віці, коли дуже треба дітей і хочеться, тому я так до цього всього ставлюся», — говорила Каменських.

Нагадаємо, що кокетлива Каменських збентежила новорічним образом в крихітній сукні:"а животик то видно".

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