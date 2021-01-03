Нещодавно показали фінальний випуск шоу "Холостячка" , і Ксенія Мішина з Олександром Еллертом змогли відверто розповісти про свої стосунки

Як повідомляє Politeka.net, закохана пара вже з'їхалася і готується до розкішного весілля. Вони розповіли подробиці свого особистого життя Каті Осадчій в програмі" Світське життя " (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами учасників шоу, вони разом зняли окрему квартиру, Олександр взяв ініціативу на себе і запропонував такий варіант на третій день після закінчення зйомок. Пара щасливо живе разом вже три місяці і не переживає з приводу побутових питань.

Зіркам було дуже важко приховувати свої стосунки від українців, проте їм доводилося це робити за умовами контракту, щоб не руйнувати інтригу. Ксенія і Олександр намагалися ретельно планувати свої переміщення по місту і не показуватися на людях разом, вони навіть ходили в різні магазини.

Вже після зйомок закохані розповіли про свої незвичайні обручки, алмази для яких виростили за спеціальною технологією з їх змішаної крові. Ксенія вже похвалилася готовим прикрасою в програмі, Олександр через свою схильність до мінімалізму замовив собі обручалку з дуже маленьким камінчиком, який буде складно розглянути.

"Ми здали кров і змішали все це вже на виробництві", - розповіли знаменитості.

За всю історію проектів "Холостяк " і" Холостячка " у всьому світі одружилися всього три пари, серед українців — Микита Добринін і Дарина Квіткова. Еллерт запевнив, що вони з Ксенією стануть четвертими молодятами.

"Та пропозиція, яку я робив у фіналі, була серйозна, обдумана і справжня", - підкреслив автор Студії "Квартал 95".

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»