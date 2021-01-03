Українська співачка Ольга Полякова похвалилася своєю радістю
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому показала частину свого розкішного особняка.
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"Так, хлопці, у мене сьогодні відкриття моєї прекрасної прибудови. Дивіться. Камін ще недороблений. У мене вже сьогодні гості. Помахайте, мої гості улюблені", - каже артистка.
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Полякова показала, як виглядає її веранда. Крім каміна там є обідній стіл зі стільцями, маленький столик з кріслами, де і розташувалися гості співачки, а також підвісне крісло.
"Ось такі У мене вікна. Ось такий У мене вигляд. Так що привітайте мене. Я прямо радію", - каже співачка.
Полякова показала величезні вікна веранди, з яких відкривається вражаючий вид на ставок, до якого від дверей веранди веде пірс.
Як відомо, Оля Полякова з чоловіком і двома дочками живе в заміському особняку.
У будинку є 100-метровий льох, в якому Полякова витримує сири власного виробництва.
На великій території у артистки є власний басейн, вихід до озера з пірсом, розкішні клумби з трояндами та іншими квітами, теплиці, стайні і хлів для кіз.
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