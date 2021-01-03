Студія "Квартал 95" на чолі з Євгеном Кошовим розчарувала українців новим концертом

Як повідомляє Politeka.net, гумористи традиційно підготували Новорічний випуск шоу" Вечірній квартал " і випустили його на офіційному YouTube-каналі 31 Грудня. Номери присвятили актуальним темам, таким як президентство Володимира Зеленського, підготовці до свята, зимовим курйозам і навіть російській вакцині від китайського вірусу. Євген Кошовий здивував усіх і виступив зі стендапом у ростовому костюмі "какашки".

Більшість коментаторів розкритикували "Квартал 95", зазначивши плоскі жарти, безглузді образи і зовнішній вигляд розповнілого керівника студії:

"Все паскуднее і паскуднее"; "Ох і обличчя відіжрав Євген, хоч цуценят бий"; " якісь плоскі жарти в кварталі стали. Все давно пішло вперед, а квартал застряг в період Януковича"; " дивився всі новорічні випуски кварталу, ну цей найслабший. Взагалі не смішно"; "все, здох Квартал"; "скінчився квартал. Нудно"; "Жека скоро буде як Юзик"; "Кошовий, ти став схожий на Шрека"; "поверніть Юзика, а то Кошовий скоро його обжене"; " Один з найбільш нудних і не смішних випусків, а ще артисти виглядають такими втомленим ніби їх з каторги прислали виступати (неголені, пом'яті, опухлі)"; "Морда лисого скоро трісне. Мабуть від хорошого життя"; " Кошовий, досить жерти, жах!"; "Він що в костюмі какашки? Опустилися донезмоги"; "пора на пенсію, звільніть мій час".

Нагадаємо, пафосний Євген Кошовий з " Квартал 95 "звернувся до українців, сидячи на золотому троні:"Ах, ви ж наші кровосиси".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" після хвороби здивував новою зачіскою і звернувся до українців: "Передайте, що ми...".

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