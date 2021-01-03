Переможниця шоу" Танці з зірками "Санта Дімопулос дала продовження гучного скандалу з Юлією Саніною з групи" The Hardkiss"

Як повідомляє Politeka.net вона виклала в сторіз "Instagram" фотографію в червоному костюмі з бахромою і відвертим декольте, в якому виступала на "Танцях з зірками" разом з Максом Леоновим. У вже знайомому образі екс-учасниця "ВІА Гри" позувала за лаштунками шоу зі щасливою посмішкою на обличчі.

У своїй публікації красуня відповіла на питання одного з шанувальників про те, як вона ставиться до лицемірного ставлення і лицемірним людям.

"Іноді навіть підіграю (під дурочку), але завжди шкірою відчуваю лицемірство. На жаль, в сучасному суспільстві ми не можемо повністю абстрагуватися від цього. У моєму близькому колі друзів таких людей немає і бути не може", - заявила Дімопулос в соціальній мережі.

Варто відзначити, що у фіналі "Танців з зірками" Санта перемогла, але вирішила віддати свій кубок Юлії Саніної, яка посіла друге місце. Солістка The Hardkiss не оцінила жест і відмовилася від нагороди, демонстративно поставивши його на підлогу. Пізніше в інтерв'ю YouTube-каналу" ходять чутки " вона публічно розкритикувала поведінку Дімопулос і вважала його принизливим.

"Знаючи, що відбувалося за лаштунками, як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити про те, що їй не потрібна була ця перемога, – ну це як мінімум лицемірно", - підкреслила Юлія Саніна.

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