Співачка Світлана Лобода захопила фото зі своєю старшою донькою

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода і сама надихає шанувальників стильними нарядами, і своїх дочок наряджає так, що шанувальники розчулюються ще як мінімум добу під цими знімками.

На честь різдвяних свят, Лобода показала в Instagram свій святковий образ. Не залишилася без стильного вбрання і її старша дочка Єва.



Перед камерою Лобода позує в міні-сукні рожевого кольору. З боків через все плаття проходить стрічка. Таке вбрання вигідно підкреслює плавні вигини виконавиці і її довгі стрункі ноги. Волосся вона розпустила, злегка їх витягнувши праскою.

Єва виглядає не менш чарівно. Дівчинка приміряла небесно-блакитне пашное плаття з золотим бантиком а області талії. Образ маленької принцеси доповнив ободок і золотисті туфельки.

Мама і дочка неймовірно красиві і схожі один на одного, вирішили шанувальники. Крім того, вони засипали обох компліментами, відзначаючи їх красу:

"Які ж красатулечки" ," ти разом з Євою так сильно змінилася за рік😍", "нереальна 😍", " як можна бути такою красивою 😘", " Богинииииии😻", "світла Лобода це дівчина з Марса вона божественна", " Евочка вже така доросла, а Ви так само прекрасні ❤️".

Нагадаємо, Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік.

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