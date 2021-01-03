Певица Светлана Лобода восхитила фото со своей старшей дочкой
Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода и сама вдохновляет поклонников стильными нарядами, и своих дочек наряжает так, что поклонники умиляются еще как минимум сутки под этими снимками.
В честь рождественских праздников, Лобода показала в Instagram свой праздничный образ. Не осталась без стильного наряда и ее старшая дочь Ева.
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Перед камерой Лобода позирует в мини-платье розового цвета. По бокам через все платье проходит лента. Такой наряд выгодно подчеркивает плавные изгибы исполнительницы и ее длинные стройные ноги. Волосы она распустила, слегка их вытянув утюжком.
Ева выглядит не менее очаровательно. Девочка примеряла небесно-голубое пашное платье с золотым бантиком а области талии. Образ маленькой принцесы дополнил ободок и золотистые туфельки.
Мама и дочь невероятно красивы и похожи друг на друга, решили поклонники. Кроме того, они засыпали обоих комплиментами, отмечая их красоту:
"Какие ж красатулечки", "ты вместе с Евой так сильно изменилась за год😍", "Нереальная 😍", "Как можно быть такой красивой 😘", " Богиниииии😻", "Света Лобода это девушка с Марса она божественна", "Евочка уже такая взрослая, а вы так же прекрасны ❤️".
Напомним, Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год.
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