Певица Светлана Лобода восхитила фото со своей старшей дочкой

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода и сама вдохновляет поклонников стильными нарядами, и своих дочек наряжает так, что поклонники умиляются еще как минимум сутки под этими снимками.

В честь рождественских праздников, Лобода показала в Instagram свой праздничный образ. Не осталась без стильного наряда и ее старшая дочь Ева.



Перед камерой Лобода позирует в мини-платье розового цвета. По бокам через все платье проходит лента. Такой наряд выгодно подчеркивает плавные изгибы исполнительницы и ее длинные стройные ноги. Волосы она распустила, слегка их вытянув утюжком.

Ева выглядит не менее очаровательно. Девочка примеряла небесно-голубое пашное платье с золотым бантиком а области талии. Образ маленькой принцесы дополнил ободок и золотистые туфельки.

Мама и дочь невероятно красивы и похожи друг на друга, решили поклонники. Кроме того, они засыпали обоих комплиментами, отмечая их красоту:

"Какие ж красатулечки", "ты вместе с Евой так сильно изменилась за год😍", "Нереальная 😍", "Как можно быть такой красивой 😘", " Богиниииии😻", "Света Лобода это девушка с Марса она божественна", "Евочка уже такая взрослая, а вы так же прекрасны ❤️".

Напомним, Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год.

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