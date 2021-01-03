Дружина відомого українського шоумена Андрія Джеджули поділилася новими подробицями про розбіжності в їхній родині на тлі гучного скандалу

Не так давно надбанням громадськості стали вельми неприємні подробиці сімейного життя колишнього чоловіка Санти Дімопулос, Андрія Джеджули. Так, його нинішня дружина Юлія Леус звинуватила шоумена в домашньому насильстві і заявила, що хоче з ним розлучитися. Ситуація ускладнюється тим, що вона вагітна.

Як повідомляє Politeka.net, у своїх сторіз Юлія розкрила нові подробиці. Так, вона зізналася, що не планувала заводити дитину з неблагополучним чоловіком, проте не змогла його позбутися.

"Я не планувала дитину з цією людиною, просто не змогла вбити", - відверто написала жінка.

Леус також розповіла, що ця вагітність у неї протікає дуже важко. Відзначимо, що всього пару днів тому вона ділилася кадрами з лікарні, куди потрапила через погане самопочуття.

"Ця вагітність проходить як нічний кошмар, тільки кошмар швидко закінчується, а тут довго і болісно! Півроку найсильніший токсикоз. Протягом всієї вагітності не було жодного дня щоб я не плакала, зараз загроза і 27 днів потрібно бути в повному спокої. І це все самостійно! У першу вагітність не зрівнятися, там проблем взагалі не було", - розповіла Юлія.

Додамо, що сам Джеджула звинувачення дружини заперечує і стверджує, що її поведінка пояснюється надмірними ревнощами. За словами Юлії, яка зараз вже живе не з чоловіком, шоумен пообіцяв їй, що після Нового року вони зустрінуться і подадуть на розлучення

Нагадаємо, вагітна дружина Джеджули не стрималася і видала нову порцію скандальних подробиць.

Як повідомляла Politeka, сімейний скандал Джеджули, шоумен відповів на звинувачення вагітної дружини: «мені заборонені...».

Також Politeka писала, що вагітна дружина Джеджули опинилася під крапельницями, відео з лікарні: "болі не пройшли...".