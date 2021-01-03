Принц Гаррі і Меган Маркл знову вляпалися в скандал, образивши своїм вчинком принца Чарльза

Так, стало відомо, що вони запустили новий веб-сайт для своєї некомерційної організації Archewel, опублікувавши новорічне звернення.

Примітно, що у цьому посланні немає ні слова про татусів, в той час, як згадують і мати Меган Маркл - Дорію, а також мати принца Гаррі - принцесу Діану, пише ОК-magazine.

Якщо відсутність слів про Томаса Маркле ще можна пояснити його напруженими відносинами з дочкою. То ігнорування та образа принца Чарльза викликає багато питань. Адже він був тим, хто вів Меган до вівтаря, замінивши їй рідного батька, і спонсорував багато витрат своєї невістки.

У перших рядках звернення герцогів Сассекських говориться: "Я син моєї матері. А я мама нашого сина. Разом ми представляємо Вам Archewell". При цьому подружжя використало дитячий знімок принца Гаррі в компанії його матері, спекулюючи на доброму імені покійної дружини принца Чарльза.

За повідомленнями інсайдерів зарубіжних ЗМІ, члени королівської сім'ї засмучені вчинком принца Гаррі і Меган Маркл. І це зводить практично до нуля шанси на повернення герцога і герцогині Сассекських в королівську сім'ю.

Нагадаємо, що Маркл з принцом Гаррі зважилися на кардинальний крок.

Як Politeka писала, Принц Гаррі і Меган Маркл запропонували Єлизаветі нову угоду.

Також Politeka повідомляла, що Маркл і принц Гаррі осоромилися через сімейний знімок.