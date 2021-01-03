Відома українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася фото в романтичному образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото Плакидюк вирішила показати себе в простій домашній обстановці. Судячи з усього, на знімку вона напівлежить в ліжку. На ній чорна сорочка, яку Соня злегка приспустила, кокетливо оголивши плечі.

Зірка виглядає дуже ніжно і природно з майже повною відсутністю макіяжу на обличчі і розпущеним волоссям.

"Намагалася придумати смішний підпис, але залишаю це вам", - написала Плакидюк.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"шикарно виглядаєш", "Моя бубочка", "ну яка ж красива", " ви така шикарно-сексуальна! Вау!", "Русалка", "Соня, Ви так розцвіли! Око не відірвати!", "Сонечка - Русалочка, яка залишила собі голос і отримала найдовші ніжки", "Боже, ікона", "неможливо відірвати очі від такої краси", "Неземна цей ніжний мейк вам дуже до лиця", "красива ажж страшно, в хорошому сенсі", "яка ти красуня, а волосся прям чудо", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Соня поділилася фото, на якому постала в коротенькій сукні темно-синього кольору з білим комірцем і чорними стрічками.

Плакидюк кокетливо пригорнула до ведучого пограми " Предметка. Пост-шоу " Сергію Нікітюку.

Нагадаємо, кокетка Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пригорнула до відомого ведучого: "Люблю його!".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" у відвертому корсеті оточила себе роздягненими чоловіками: "Сонін рай".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" захопила красою на дитячому фото.