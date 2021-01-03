Знаменитий російський співак Сергій Лазарєв показав, як зустрічає початок 2021-го року на сонячному курорті

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новими яскравими фото на своїй сторінці в Instagram.

Як і багато зірок, Лазарєв вирішив втекти подалі від морозів і зимової сірості, і відправився відпочивати на Балі. Артист поділився фотографіями, на яких показав, як проводить час під палким сонцем і пальмами.

На знімках Лазарєв позує в стильній чорній футболці і брюках. Його образ справжнього мачо доповнюють модні окуляри і годинник. Співак весело посміхається, насолоджуючись свіжим кокосом. При цьому короткі рукави футболки дозволяють йому у всій красі показати свої вражаючі біцепси.

"Мій свіжий і холодний кокос! Хочете спробувати?",- підписав знімки артист.

Його шанувальники прийшли в захват від таких кадрів.

"Серьож, всі чекають фото топлес", "Ну ось знову Сірожа у бабусі в селі відпочиває!", "Неймовірна краса, смакота і сила на одному фото. Сергій, дразнитесь? Звичайно, так", "Ну, що за красень, очей не відірвати", "такий красивий і щасливий", " діти де? Гуляє він", "райська насолода!", "Красиво жити не заборониш.... Тільки що то красиво живуть одні й ті ж", "які руки", - пишуть люди.

Нагадаємо, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою: "Бідні дітлахи, сирітки".

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