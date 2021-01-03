Настя Каменських показала, як Потап любить вбиратися під час прогулянок

Сімейна пара продовжує радувати шанувальників кадрами зі свого повсякденного життя вже в новому році. Так, популярна співачка показала, як вони з чоловіком гуляють на свіжому повітрі.

На нових кадрах Настю і Потапа можна побачити під час прогулянки в пуховиках. При цьому Каменських вибрала біле вбрання без особливих надмірностей і прикрас, а ось її чоловік вирішив вбратися яскравіше.

Репер з'явився в кадрі в яскраво-червоному костюмі і зеленій шапці, при цьому його шия була буквально обвішана великими золотими ланцюгами. Дружина артиста не могла не звернути на це увагу.

"Наші суперлуки січневі тривають. Я-в білому, а Подивіться на мого Льошу. Куди ти зібрався, лапулечка моя? Куди ти все це начепив?",- цікавиться співачка зі сміхом, дивлячись на екстравагантний наряд чоловіка.

"Я йду в лазню", - незворушно відповідає Потап.

Такий вибір вбрання для походу в лазню неабияк повеселив Каменських.

"Людина йде в лазню ... якщо раптом ви сумнівалися, що Льоха не вбирається....",- додала співачка.

У свою чергу, її чоловік зазначив, що надів «перше-ліпше». Очевидно, що з почуттям гумору у пари все в порядку, адже весь їх діалог супроводжується заливистим сміхом Насті.

Нагадаємо, Каменських підкреслила животик легким платтям з пікантним розрізом, Потап світиться від щастя: "Ех, нам би...".

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