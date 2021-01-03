Українська телеведуча Тетяна Воржева, яка прославилася участю в "Фабриці зірок", зустріла Новий Рік соковитим і яскравим фото в спокусливому образі
Знаменитість, яку часто називають "Українською Анджеліною Джолі" завдяки сильній схожості з актрисою, присвятила новий пост у своєму Instagram побажанням передплатникам.
Так, знаменитість підкреслила, що зараз головне – знайти в собі сили подолати наслідки попереднього року.
"Неважливо наскільки важким був минулий рік. Важливо те, що у нас завжди є сила на те, щоб розвиватися, долати, втілювати. Любові нам, свободи, натхнень у новому році. Нехай збуваються мрії. 2021 welcome", - написала Воржева.
Вона також поділилася архівною фотографією, зробленою в жарку пору року. На знімку ведуча припала до землі в життєрадісному червоній сукні з відкритою спиною. Яскрава зелень навколо надає знімку соковитості і атмосферності.
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Ведуча вибрала для фото незвичайну позу: вона сіла на коліна і буквально «склалася» навпіл, поклавши голову на землю і витягнувши руки уздовж тіла. Така поза виглядає вельми незвично і оригінально.
Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Воржева коментувала тему своєї схожості з Джолі.
"Ми з нею схожі не тільки зовні, але і за внутрішніми потенціалами. І мені було не дуже приємно, коли вона почала розповідати про свої операції. Афішувати це-зайве", - заявляла ведуча.
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