Українська телеведуча Тетяна Воржева, яка прославилася участю в "Фабриці зірок", зустріла Новий Рік соковитим і яскравим фото в спокусливому образі

Знаменитість, яку часто називають "Українською Анджеліною Джолі" завдяки сильній схожості з актрисою, присвятила новий пост у своєму Instagram побажанням передплатникам.

Так, знаменитість підкреслила, що зараз головне – знайти в собі сили подолати наслідки попереднього року.

"Неважливо наскільки важким був минулий рік. Важливо те, що у нас завжди є сила на те, щоб розвиватися, долати, втілювати. Любові нам, свободи, натхнень у новому році. Нехай збуваються мрії. 2021 welcome", - написала Воржева.

Вона також поділилася архівною фотографією, зробленою в жарку пору року. На знімку ведуча припала до землі в життєрадісному червоній сукні з відкритою спиною. Яскрава зелень навколо надає знімку соковитості і атмосферності.

Ведуча вибрала для фото незвичайну позу: вона сіла на коліна і буквально «склалася» навпіл, поклавши голову на землю і витягнувши руки уздовж тіла. Така поза виглядає вельми незвично і оригінально.

Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Воржева коментувала тему своєї схожості з Джолі.

"Ми з нею схожі не тільки зовні, але і за внутрішніми потенціалами. І мені було не дуже приємно, коли вона почала розповідати про свої операції. Афішувати це-зайве", - заявляла ведуча.

Нагадаємо, українська Анджеліна Джолі блиснула випещеним декольте на тенісному корті: "бажаю всім...".

Як повідомляла Politeka, українська Анджеліна Джолі в білосніжному боді виставила напоказ бездоганне тіло: "Чищу пір'ячко".

Також Politeka писала, що українська Анджеліна Джолі підкорила апетитними "пагорбами", приспустивши вбрання:»впевнено рухаюся...".