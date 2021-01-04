Українські зірки продовжують радувати шанувальників гламурними знімками, незважаючи на вік

Politeka.net зібрала топ фото українських див "за 50".

У цьому списку не могла не опинитися одна з головних красунь України – знаменита актриса і телеведуча, «українська Роксолана» Ольга Сумська. Шанувальники не перестають захоплюватися нестаріючою красою 54-річної зірки.

"Ви наша українська Моніка Белуччі! Роки не владні над вами", - пишуть під її знімками в соцмережах.

Вражає шанувальників і зовнішність 73-річної Софії Ротару, вгадати вік якої по її обличчю просто неможливо. Останнім часом співачка не так часто ділиться новими фото, проте на тих рідкісних знімках, де вона все ж з'являється, виглядає зірка чудово. Втім, деякі підозрюють, що їй на допомогу приходить Фотошоп.

"Над вами час не владний", "акуратний фотошоп", - пишуть люди.

Не перестає радувати шанувальників і 56-річна Таїсія Повалій. При цьому, часом співачка виглядає на знімках настільки добре, що люди задаються питанням, чи не зробила вона щось зі своїм обличчям.

"Супер, щось змінилося в зовнішності? Не розумію? Шикарна на 100%", - пишуть в коментарях.

А ось 50-річна Ірина Білик навіть не приховує, що використовує будь-які методи для підтримки своєї краси. Так, напередодні туру на честь свого ювілею співачка розповідала: "Час від часу я пробую щось нове для себе: крему процедури, апаратна косметологія. Мені подобається це все...Раз на півроку ти приходиш і кажеш - робіть мені все".

Результати таких процедур не можна не помітити на свіжих знімках співачки.

Нагадаємо, 73-річна Ротару дала спеку під час застілля, з'явилися кадри: "Спасибі, що живі!".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів: "Мені не шкода".

Також Politeka писала, що 54-річна Сумська показала сімейні розваги, здивувавши зовнішністю дочки: "Більше схожа на...".