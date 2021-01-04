Украинские звезды продолжают радовать поклонников гламурными снимками, несмотря на возраст

Politeka.net собрала топ фото украинских див «за 50».

В этом списке не могла не оказаться одна из главных красоток Украины – знаменитая актриса и телеведущая, «украинская Роксолана» Ольга Сумская. Поклонники не перестают восхищаться нестареющий красотой 54-летней звезды.

«Вы наша украинская Моника Белуччи! Годы не властны над вами», - пишут под ее снимками в соцсетях.

Впечатляет поклонников и внешность 73-летней Софии Ротару, угадать возраст которой по ее лицу просто невозможно. В последнее время певица не так часто делится новыми фото, однако на тех редких снимках, где она все же появляется, выглядит звезда великолепно. Впрочем, некоторые подозревают, что ей на помощь приходит Фотошоп.

«Над вами время не властно», «аккуратный фотошоп», - пишут люди.

Не перестает радовать поклонников и 56-летняя Таисия Повалий. При этом, порой певица выглядит на снимках настолько хорошо, что люди задаются вопросом, не сделала ли она что-то со своим лицом.

«Супер, что-то изменилось во внешности? Не пойму? Шикарная на 100%», - пишут в комментариях.

А вот 50-летняя Ирина Билык даже не скрывает, что использует любые методы для поддержания своей красоты. Так, накануне тура в честь своего юбилея певица рассказывала: «Время от времени я пробую что-то новое для себя: крема процедуры, аппаратная косметология. Мне нравится это все…Раз в полгода ты приходишь и говоришь - делайте мне все».

Результаты таких процедур нельзя не заметить на свежих снимках певицы.

Напомним, 73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!».

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Также Politeka писала, что 54-летняя Сумская показала семейные развлечения, удивив внешностью дочери: "Больше похожа на...".