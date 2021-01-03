Набираюча популярність українська співачка SLAVIA, також відома як дружина DZIDZIO, показала свій розкішний новорічний образ і підвела підсумки 2020-го року

Артистка поділилася новим емоційним постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Ярослава розповіла, що 2020-й рік став для неї особливим, адже вона вперше дебютувала як співачка.

«Я завжди займалася музикою, але в цьому році все вдалося, я почала сольну кар'єру. Звичайно, довелося багато попрацювати, багато чого не вдавалося з першого разу, але я завжди буду пам'ятати минулий рік, і згадувати його з вдячністю, завжди буду дякувати людям, які були зі мною», - написала співачка.

Зустріла Новий рік вона в Домініканській Республіці. Зірка зізналася, що це саме те, чого вона хотіла.

"Новий рік по-домініканськи це шум океану, салюти, що в ньому відображаються, легке плаття, босі ноги на піску, і келих шампанського в руці. Коли на екрані закінчився зворотний відлік - все підняли келихи я зрозуміла, що забула загадати свої заповітні бажання...але, вони завжди зі мною...", - зізналася Ярослава.

Вона також поділилася своїми фото зі свята. На них можна побачити, що співачка зустрічала 2021-й рік в чорній сукні з блискучою сіточкою поверх, а також в розкішній блискучій масці.

Варто також додати, що, судячи з усього, відпочиває знаменитість без свого зіркового чоловіка.

Нагадавши, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина DZIDZIO подражнила сідницями в мікро-бікіні: "відгадайте, де я?".

Також Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.