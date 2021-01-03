Ефектна модель Victoria's Secret Келлі Гейл продемонструвала ідеальні форми на пляжі в чорному бікіні

Відома красуня поділилася новим барвистим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Келлі стежить за своєю фігурою і регулярно займається фітнесом. Зірка навіть веде власний YouTube-канал, де ділиться своїми тренуваннями. Результати таких занять тут же дають про себе знати:

На новому фото Гейл вирішила попозувати на пляжі під жарким сонцем. Красуня демонструє свою смагляву шкіру і ідеальне обличчя без косметики в максимально природному образі. Для походу на море Келлі вибрала дуже відкритий купальник-бікіні, який дозволив їй показати свою вражаючу фігуру.

На фото красуня стоїть до камери спиною, розвернувшись в півоберта. В такому ракурсі від ліфа купальника видно тільки тонкі зав'язки. А ось низ бікіні ідеально підкреслив підтягнуті сідниці моделі.

Такий образ не зміг залишити шанувальників Келлі байдужими. Вони буквально засипали модель лайками і коментарями, в яких писали: «Розкішна».

Як ми розповідали до цього, модель Келлі Гейл похвалилася, як проводить час з коханим на березі океану.

На відео можна побачити, як задоволена брюнетка з Victoria's Secret в спокусливому купальнику спершу позує на піску, а потім елегантно заходить в океан.

Нагадаємо, бездоганна Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні зайнялася розтяжкою на камеру: мрія всіх чоловіків.

Як повідомляла Politeka, томна Келлі Гейл з Victoria's Secret влаштувала хвилинку релаксу перед тренуванням: "руйнівниця сердець".

Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret в міні-бікіні розважалася з красенем на безлюдному пляжі.